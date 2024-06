Trascinato via dalla corrente del Brenta, si salva aggrappato agli alberi: tragedia sfiorata a Padova

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una nuova tragedia è stata sfiorata oggi in Veneto dopo quella del Natisone. Due giovani sono stati trascinati via dalla corrente del fiume Brenta, nel Padovano, e si sono salvati all’ultimo momento e in maniera rocambolesca. Uno di loro in particolare è rimasto aggrappato disperatamente ai tronchi degli alberi che emergevano dalle acque e infine recuperato dai vigili del fuoco.

L’episodio nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 giugno, quando ai servizi di emergenza è arrivata una chiamata di soccorso, intorno alle 14, che avvertita di una persona in difficoltà aggrappata a un albero nelle acque del fiume Brenta, nel territorio del comune di Fontaniva.

La macchina sei soccorsi è partita immediatamente. Sul posto sono stati inviati i pompieri del distaccamento di Cittadella, coadiuvati poco dopo da una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviali) proveniente da Padova, e dall'elicottero Drago 149 decollato da Venezia con i sommozzatori a bordo.

All'arrivo dei vigili del fuoco, uno dei due ragazzi aveva già guadagnato la riva ed era al sicuro mentre il secondo era ancora attaccato ad un tronco, disteso sul ramo quasi a pelo d’acqua. Per recuperare il giovane sul tronco, un sommozzatore si è calato dall’elicottero e lo ha raggiunto portandolo in salvo a riva. L’altro ragazzo sulla riva è stato invece caricato direttamente a bordo dall’elicottero atterrato sulla sponda del fiume.

L’intervento dei vigili del fuoco si è chiuso in modo positivo intorno alle 16 e nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi ma solo un grande spavento. Secondo una prima ricostruzione, pare che i due abbiano fatto un tentativo di attraversamento del fiume ma sono stati travolti dalla forte corrente. Oggi la Protezione civile aveva valutato un allerta meteo gialla per rischio idraulico su Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone in Veneto.

Le immagini dei soccorritori in azione in zona sono spaventose e purtroppo ricordano la tragedia del Natisone dove tre ragazzi sono rimasti bloccati nel mezzo del torrente in Friuli e sono stati trascinati via prima che i soccorsi potessero raggiungerli.