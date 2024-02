Trani, due detenuti evadono dal carcere scavalcando il muro di cinta: c’era un solo poliziotto La denuncia del sindacato Uilpa Polizia: “A vigilare su più cortili passeggi vi era un solo agente di polizia penitenziaria, impegnato peraltro in ulteriori incombenze”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Due detenuti del carcere di Trani sono riusciti ad evadere nel pomeriggio di oggi. Entrambi trentenni di origini marocchine e in attesa di primo giudizio, erano in cella per reati contro il patrimonio e sarebbero riusciti a scavalcare senza grandi difficoltà il muro di cinta del penitenziario per poi dileguarsi nelle campagne circostanti. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell'ordine, che tuttavia finora non avrebbero dato risultati.

A riferire dell'evasione il sindacato Uilpa Polizia penitenziaria con una nota. "Nelle more di chiarire l'esatta dinamica, si pensa siano riusciti a fuggire dai passeggi del reparto nuovi giunti, dove erano allocati. Immediate sono scattate le ricerche della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine", ha dichiarato Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato.

Nel pomeriggio – riferisce ancora De Fazio dalle prime notizie apprese – "a vigilare su più cortili passeggi vi era un solo agente di polizia penitenziaria, impegnato peraltro in ulteriori incombenze. Ma, anche al di là di questa non secondaria circostanza, appare evidente che neppure le strumentazioni e gli impianti tecnologici siano venuti in soccorso degli operatori".

Secondo il sindacalista "le carceri continuano a essere in profonda e sempre più grave emergenza come dimostrano gli omicidi, i suicidi (20 nei primi 45 giorni dell'anno), le rivolte, le risse, le aggressioni, le violenze, gli stupri, i traffici illeciti, le ‘piazze' di spaccio di sostanze e oggetti non consentiti e molto altro ancora. Il tutto in un contesto operativo che vede 14mila detenuti in più rispetto ai posti disponibili e 18mila agenti in meno rispetto al fabbisogno".

De Fazio chiede quindi che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Governo Meloni "ne prendano compiutamente atto e varino un decreto con carattere d'urgenza per deflazionare la densità detentiva pure mediante una gestione esclusivamente sanitaria dei malati di mente e percorsi alternativi per i tossicodipendenti, nonché per assicurare assunzioni straordinarie e accelerate", e che "il Parlamento promuova una legge delega per la riforma complessiva del sistema d'esecuzione penale, la reingegnerizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la riorganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria. Ogni giorno che passa – conclude – si rischia il tracollo definitivo".