Un drammatico incidente stradale purtroppo è costato la vita a un ciclista di 42 anni nelle scorse tra le strade di montagna del Veneto. La tragedia si è consumata nel tarda mattinata di oggi, sabato 6 febbraio, nel territorio dii Semonzo di Borso, borgo nel Trevigiano ai piedi del massiccio del Monte grappa. La vittima è Alessio Massaro, quarantaduenne di Montebelluna, in provincia di Treviso, che in sella alla sua bici da corsa stava percorrendo i tornanti che portano alla vetta del monte in un tratto frequentato da atri amanti dei pedali e già al centro di varie imprese ciclistiche al Giro d’Italia. Fatale uno scontro proprio tra uno dei tornanti tra la sua bici e una motocicletta.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si sarebbe trattato di uno scontro frontale che non ha lasciato scampo al ciclista veneto. Lo schianto ha avuto luogo sul quarto tornante per salire a Cima Grappa, Intorno alle 12.30. Il 42enne è stato sbalzato dalla sella e ha battuto violentemente sull'asfalto dove è rimasto esanime. Inutili per lui i successivi soccorsi medici da parte degli operatori sanitari del 118. Quando i primi soccorsi son giunto sul luogo della tragedia era già morto ed è stato solo possibile accertarne il decesso.

Ferito in maniera grave anche il motociclista, anche lui sbalzato sull'asfalto. L’uomo, un 42enne veneziano di Musile di Piave è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Vicenza, dove è ricoverato. Sul luogo della tragedia anche gli uomini la polizia stradale di Treviso per rilievi del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una primissima ipotesi a provocare l’impatto sarebbe stata la scarsa visibilità dovuta alla nebbia. Il ciclista pare stesse scendendo dal monte Grappa mentre il motociclista saliva. Uno dei due avrebbe invaso l'altra corsia e è stato inevitabile.