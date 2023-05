Tragico schianto in strada, Patrizia muore in auto davanti ai figlioletti: “Tragedia Immane” “Lavoratrice, moglie e madre di due bambini, Patrizia Gambatesa aveva 42 anni ed era una persona apprezzata e ben voluta da tutti” ha dichiarato il sindaco di Orsara di Puglia proclamando il lutto cittadino per la tragica morte della donna.

A cura di Antonio Palma

Lutto cittadino oggi a Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, per la tragica morte di Patrizia Gambatesa, mamma 42enne vittima di un terribile incidente stradale che sabato l’ha portata via improvvisamente all’affetto dei suoi cari. “La perdita di una giovane vita è una tragedia immane per tutta la Comunità, a nome della quale esprimo il mio più profondo cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa di Patrizia” ha dichiarato il sindaco della piccola cittadina pugliese che per oggi ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali della donna.

Duranti i funerali della donna che si sono celebrati nella mattinata di oggi, lunedì 22 maggio nella Chiesa San Nicola di Bari a Orsara di Puglia, la sede municipale ha esposto a mezz’asta la bandiera italiana e quella dell’Unione Europea. “Tutta la Comunità orsarese è stata dolorosamente scossa dalla morte di Patrizia”, ha spiegato il sindaco Mario Simonelli, aggiungendo: “Lavoratrice, moglie e madre di due bambini, Patrizia aveva 42 anni ed era una persona apprezzata e ben voluta da tutti. Ci uniamo al dolore dei suoi familiari, dei suoi amici, di tutte le persone che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene”.

Il tragico incidente stradale nel pomeriggio di sabato scorso mentre la 42enne percorreva la strada Statale 90 al volante della sua auto. Per motivi da accertare, intorno alle 16.30, all’altezza di Giardinetto Patrizia Gambatesa ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato ed è andata fuori strada. La vettura è finita sull’erba e poi contro il guardrail in un impatto che si è rivelato letale per la donna. Inutili per lei i soccorri dei vigili del fuoco, colleghi del marito, e quelli del personale medico del 118. La 42enne è morta davanti ai figlioletti che viaggiavano nella stessa auto e che invece si sono salvati. Uno dei bimbi ne è uscito illeso, l’altro ha riportato solo una frattura alla gamba.