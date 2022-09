Tragico incidente durante la vacanza con gli amici: muore in Bulgaria ragazza molisana di 19 anni Angela Pangia, 19enne originaria di Casacalenda, in provincia di Termoli, è morta ieri 15 settembre a causa di un incidente avvenuto in Bulgaria.

A cura di Davide Falcioni

Angela Pangia, 19enne originaria di Casacalenda, in provincia di Termoli, è morta ieri 15 settembre a causa di un incidente avvenuto in Bulgaria, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Stando a quanto si apprende la comitiva è rimasta coinvolta in un scontro stradale in cui la ragazza ha perso la vita mentre gli amici sono rimasti feriti in maniera non grave.

È stata l’Ambasciata italiana in Bulgaria a mettersi in contatto con i carabinieri di Larino che a loro volta hanno dovuto dare la tristissima notizia alla famiglia di Angela. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi stavano viaggiando dalla Bulgaria verso la Turchia per proseguire la loro vacanza, poi finita in tragedia.

La notizia del decesso della giovane si è rapidamente diffusa a Casacalenda dove anche la sindaca Sabrina Lallitto ha dedicato alla giovane un post carico di commozione. "Una tragedia che tocca il cuore di ognuno di noi, che ferisce l’anima di una intera comunità. Un dispiacere che entra nelle case del paese e lascia sgomento. Perdiamo una figlia, una amica, una ragazza splendida. Il suo coraggio e i suoi sogni. Stringiamoci alla famiglia e condividiamone il dolore profondo, provando a comprendere tanto strazio con il rispetto, la discrezione, il silenzio".