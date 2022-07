Tragica scoperta in strada, nell’auto ribaltata il corpo senza vita Giusy: ipotesi malore improvviso La trentanovenne era ancora legata alla cintura di sicurezza. Quando hanno sollevato l’automobile per estrarla dall’abitacolo per lei era ormai troppo tardi.

A cura di Antonio Palma

Quando alcuni passanti si sono accorti della sua auto ribaltata sul fianco, dentro a un fosso ai bordi della carreggiata, hanno subito capito che era accaduto qualcosa di grave. All’interno della vettura infatti giaceva esanime Giuseppina Gagliardi, da tutti conosciuta come Giusy, una 39enne ex consigliera comunale e candidata sindaco a Fusignano, nel Ravennate.

Inutili per lei i successivi soccorsi medici del 118, intervenuti sul luogo indicato insieme agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco. La trentanovenne era ancora legata alla cintura di sicurezza. Quando hanno sollevato l’automobile per estrarla dall’abitacolo per lei era ormai troppo tardi. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

La tragedia si è consumata nella serata di martedì, poco dopo le 21, lungo via Argine Destro del fiume Lamone, in località Cortina, tra Russi e Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, originaria di Fusignano ma residente a Villanova di Bagnacavallo, era al volante della sua vettura, una Volvo V40, quando, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato ed è finita fuori strada dove ha concluso la sua corsa in un fossato dopo aver impattato contro un albero.

Dai primi rilievi non risulta il coinvolgimento di altre vetture e una delle ipotesi più probabili è quella di un malore improvviso che potrebbe aver colto la donna mentre era alla guida.

La notizia della morte di Giusy Gagliardi ha sconvolto la comunità locale dove tanti sono stati i messaggi di cordoglio, a partire dai vertici provinciali di Forza Italia.