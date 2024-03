Tragedia in stazione a Falconara, uomo investito da treno in transito davanti ai viaggiatori in attesa Per l’uomo travolto inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul fatto indaga ora la polizia ferroviaria. L’episodio ha avuto inevitabilmente ripercussioni sul traffico ferroviario per tutta la mattinata di oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia oggi nella stazione ferroviaria di Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Un uomo è stato investito e ucciso da un treno in transito sotto gli occhi atterriti di altri viaggiatori in attesa in banchina. La tragedia nella mattinata di venerdì 1 marzo, poco dopo le 9. Per l’uomo travolto inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco che sono accorsi tempestivamente sul posto. I medici hanno solo potuto accertarne il decesso.

Sul fatto indaga ora la polizia ferroviaria che è accorsa sul posto per i rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze dei presenti. La vicenda resta tutta da ricostruire ma dalle prime informazioni pare trattarsi di un gesto volontario. Testimoni infatti hanno riferito che l’uomo si sarebbe lanciato sui binari all’arrivo del treno. A quel punto il macchinista non avrebbe potuto fare nulla per fermarsi in tempo, nonostante il freno di emergenza. La vittima sarebbe residente proprio a Falconara Marittima.

L’episodio ha avuto inevitabilmente ripercussioni sul traffico ferroviario per tutta la mattinata di oggi. Trenitalia infatti ha informato che la circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra le stazioni di Falconara e Montemarciano fino alle 12 con ritardi e cancellazioni di treni che sono proseguiti fino al primo pomeriggio. La tratta è stata riaperta dopo le 10.30 ma a binario singolo e con senso alternato, in attesa degli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.

“I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali hanno subito limitazioni di percorso. Il treno Frecciarossa 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30) ha registrato un maggior tempo di percorrenza di 122 minuti dopo essere rimasto fermo tra Falconara Marittima e Montemarciano" spiegano da Trenitalia.