Tragedia a Nole, poliziotto spara alla madre e poi si suicida: la donna è gravissima Un poliziotto di 44 anni, Salvatore Alessio, che viveva insieme alla madre, ha sparato alla donna e poi si è suicidato a Nole, in provincia di Torino. Gravissima la donna.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Nole, in provincia di Torino, dove un poliziotto di 44 anni, Salvatore Alessio, che viveva insieme alla madre di 72 anni, Irma Fontanella, ha sparato alla donna e poi si è suicidato. È successo questa mattina giovedì 26 maggio in via Grazioli. L'uomo è morto sul colpo, mentre la madre, colpita alla fronte, è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Molinette di Torino in condizioni critiche. Stando alle prime informazioni, è intubata in rianimazione: ha riportato una ferita alla testa. La prognosi è al momento riservata.

A dare l’allarme, secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, sono stati i vicini di casa che hanno sentito degli spari. All'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era più nulla da fare. La madre invece era ancora viva anche se in gravi condizioni e, dopo essere stata stabilizzata dai sanitari del 118, è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale del capoluogo piemontese dove è ora ricoverata.

Su quanto accaduto a Nole sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che sono immediatamente giunti sul luogo del delitto e che sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. A quanto pare, il poliziotto era in servizio negli uffici della questura di Torino e da qualche giorno era in ferie e quindi nessuno sei è preoccupato questa mattina quando non si è presentato al lavoro. In casa non era presente in questi giorni nemmeno l'anziano padre dell'agente che si troverebbe ricoverato in ospedale per una frattura alle costole dovuta a una caduta avvenute nei giorni scorsi.