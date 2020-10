Tragedia a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, dove un bambino di soli 10 mesi è morto soffocato dopo aver ingerito una ventosa. Stando a quanto riporta la Gazzetta del Sud, il piccolo è stato trasportato d'urgenza in ambulanza al Policlinico universitario di Messina, ma i medici non hanno potuto salvarlo. Il dramma si è consumato venerdì scorso ma la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore. La Procura ha aperto un fascicolo in cui risultano indagati per omicidio colposo entrambi i genitori. Indagini sono ancora in corso per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo, ma stando ad una prima ricostruzione dei fatti il bimbo si trovava con la mamma, che si stava apprestando a cambiare l'indumento intimo al figlio, quando lui ha preso una ventosa e l'ha ingoiata.

I genitori hanno chiamato i vicini di casa tra cui un'infermiera che è riuscita ad estrapolare il corpo estraneo dalla gola dopo 5 minuti. Il piccolo, trasportato dagli operatori del 118 in ambulanza al Policlinico universitario di Messina, ancora cosciente, piangeva e si muoveva. I medici hanno eseguito diversi controlli, ma è poi morto nel giro di poche ore. I sanitari del Policlinico hanno immediatamente trasmesso gli atti all’autorità giudiziaria ed è stato aperto il fascicolo. I genitori della giovane vittima sono già stati interrogati dalla polizia giudiziaria ed hanno fornito i dettagli dell'episodio.

Come prevenire il soffocamento dei bambini

Episodi del genere non sono rari. Ma con le cosiddette manovre di disostruzione pediatriche e altri piccoli gesti eseguiti correttamente, si può provare a rimuovere le ostruzioni delle vie aeree e salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, rischiano di soffocare. I pericoli si nascondono ovunque nella vita di tutti i giorni, durante una festa di compleanno o tra le mura domestiche. Le statistiche infatti ci parlano di una media di 50 bambini che muoiono per soffocamento ogni anno e di circa 1.000 ospedalizzazioni, solo in Italia. Sapere come prestare aiuto in modo non solo tempestivo, ma anche efficace, è importantissimo e può fare la differenza tra la vita e la morte.