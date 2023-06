Tra i cespugli spunta feto umano in un’ampolla di vetro, orrore scoperto dai carabinieri La scoperta è avvenuta completamente per caso durante una operazione antidroga nel Vicentino durante la quale i militari dell’arma avevano setacciato l’area, imbattendosi nell’oggetto col feto all’interno.

A cura di Antonio Palma

Macabro rinvenimento nel Vicentino dove i carabinieri hanno ritrovato i resti di un feto umano gettato tra i cespugli di una zona periferica della cittadina di Bassano del Grappa. La scoperta è avvenuta completamente per caso durante una operazione antidroga in zona durante la quale i militari dell’arma avevano setacciato l’area, imbattendosi nella terribile scoperta.

A rendere la scoperta ancora più inspiegabile e terribile il fatto che il feto era abbandonato in un’area verde ma era conservato in un'ampolla di vetro con all'interno del liquido chimico di conservazione. Come riporta Il Giornale di Vicenza, il fatto risale a venerdì scorso quando durante le operazioni volte al contrasto dello spaccio di droga i carabinieri hanno rinvenuto lo strano oggetto colmo di liquido e contenente il feto.

Il ritrovamento per ora però resta avvolto nel mistero. I carabinieri hanno immediatamente avvisato la locale Procura della Repubblica facendo partire gli accertamenti del caso che sono iniziati con il sequestro del feto e il trasporto in un luogo sicuro e che porteranno probabilmente alle successive analisi medico legali necessarie per fare piena luce sulla scoperta.

Secondo i primi rilievi da parte dei reparti della scientifica, il feto avrebbe circa sei mesi ed era ben conservato per via dei liquidi in cui era immerso. Elemento questo che fa ipotizzare una conservazione ben studiata prima dell’abbandono. Al momento si indaga a 360 gradi e nessuna ipotesi è esclusa. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori è che il feto sia stato utilizzato per riti satanici ma potrebbe anche essere stato rubato da un laboratorio da qualcuno che non ne comprendeva l’utilità e quindi abbandonato in una zona della città dove sarebbe attivo lo spaccio di sostanze stupefacenti.