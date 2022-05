Torna nella casa da dove era stato allontanato e stupra la moglie: polizia chiamata dal figlio È accaduto a Viareggio: un uomo di 41 anni è tornato nella casa da cui era stato allontanato ed ha picchiato, minacciato e stuprato sua moglie davanti ai quattro figli. È stato uno di loro a chiamare la polizia.

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver malmenato la moglie, l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale davanti ai quattro figli, tutti di età tra i 6 e i 13 anni. È accaduto a Viareggio, dove la polizia ha arrestato un uomo italiano di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia e abusi sessuali e che proprio per questi reati era stato allontanato dalla casa in cui viveva il resto della sua famiglia. L'arresto è stato eseguito nel pomeriggio di ieri, 8 maggio. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una chiamata per una richiesta di intervento per una accesa lite tra coniugi che stava avendo corso nell'appartamento. Una volta riusciti ad accedere all'abitazione, i poliziotti hanno trovavano la vittima, una donna di 39 anni, in lacrime e con evidenti segni di percosse sul corpo.

La donna ha raccontato agli agenti di essere stata malmenata dal marito che l'ha poi costretta con minacce, pugni e schiaffi a consumare un rapporto sessuale. Nell'appartamento erano presenti anche i quattro figli minori della coppia, tra i 6 ed i 13 anni, oltre al marito stesso che stava dormendo. Proprio il ragazzino più grande avrebbe alzato il telefono e chiamato la polizia. La donna è stata condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Versilia per essere visitata e curata. L'uomo, che nell'estate del 2020 era stato sottoposto, per reati analoghi, alla misura dell'allontanamento dalla casa famigliare e al divieto di avvicinamento alla moglie, è stato così tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale di Massa a disposizione della Procura della Repubblica. Questa volta per lui potrebbero chiudersi le porte del carcere.