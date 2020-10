Torino, razziavano le aziende e minacciavano i camionisti col taser: sgominata banda

Una ventina gli arresti. Il gruppo criminale – i membri erano di origine rom – derubava le aziende del luogo e camionisti in sosta, usando talvolta mezzi rubati come arieti per sfondare cancelli e vetrine. Per gli inquirenti ha messo a segno 44 furti aggravati, 10 rapine, 5 truffe e 9 episodi di ricettazione.