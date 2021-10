Torino, ex professore di liceo tenta di rapire una bambina, la folla prova a linciarlo Un uomo ha cercati di rapire una bambina di nove mesi dal passeggino, ma è stato fermato e arrestato dalla polizia municipale. È successo in un bar di Torino. In manette, con l’accusa di sequestro di persona, è finito un professore di liceo di 57 anni.

Il tentato rapimento

Un uomo ha cercati di rapire una bambina di nove mesi dal passeggino, ma è stato fermato e arrestato dalla polizia municipale. È successo ieri mattina in un bar di Torino. In manette, con l'accusa di sequestro di persona, è finito un professore di liceo di 57 anni, con un precedente per tentato omicidio, in cura al Reparto Psichiatrico dell'ospedale Molinette. L'uomo, che ha anche rischiato linciaggio dalle persone presenti nel bar, aveva smesso da tempo di attenersi alle terapie consigliate. Sembra che negli ultimi giorni non si fosse più presentato al lavoro.

I fatti sono avvenuti in un bar all'angolo tra corso XI Febbraio e corso Regina Margherita. Il padre della bimba ha visto avvicinarsi l'uomo al passeggino e notato da subito le sue attenzioni per la piccola, ma per qualche minuto lo ha lasciato fare. Poi, infastidito dalle eccessive attenzioni, lo ha allontanato. È stato in quel momento che il 57enne ha afferrato il passeggino e ha tentato di uscire. L'uomo è stato fermato dal titolare del bar e da alcuni clienti che sono riusciti a bloccarlo riportando al sicuro la bambina. In strada è nato un tafferuglio che è stato notato da una pattuglia della municipale, che si è fermata accertarsi di cosa stesse accadendo. Gli agenti hanno fermato il professore poco più avanti, mentre cercava di confondersi tra i passanti dopo essere riuscito a divincolarsi dalla presa del barista e del padre della bambina.

Dopo essere stato fermato l'uomo non è stato in grado di spiegare alla municipale le ragioni del suo gesto: gli investigatori hanno però scoperto che da qualche giorno non si presentava al lavoro e aveva smesso di rispettare le terapie farmacologiche dell"ospedale Molinette, dove era in cura per problemi di salute mentale. L'uomo è stato arrestato per tentato sequestro di persona.