Torino, i ladri svaligiano casa della defunta durante il funerale: la nuora ha un malore. Gravissima

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una 55enne di Torino è ricoverata in ospedale da martedì scorso dopo aver trovato la casa della suocera appena morta svaligiata dai ladri. La donna, che era appena rientrata dal funerale dell'anziana suocera, ha trovato l'abitazione distrutta dai ladri che fortunatamente avevano già lasciato lo stabile. L'episodio si è verificato in via Diaz a Trofarello, in provincia di Torino. I malviventi, a conoscenza della data e dell'ora delle esequie riportate sui manifesti mortuari, hanno agito a colpo sicuro nel lasso di tempo del funerale. Di ritorno a casa, la 55enne ha trovato l'abitazione completamente distrutta e ha avuto un malore che ha costretto i vicini a chiamare l'ambulanza per un ricovero d'urgenza all'ospedale Molinette di Torino.

Le sue condizioni di salute sembrerebbero essere molto gravi. Vista la situazione, l'ammontare della refurtiva non è ancora stata quantificata dalle forze dell'ordine chiamate sul posto subito dopo i fatti. Nel frattempo si indaga per cercare di risalire ai malviventi che hanno svaligiato la casa. Vista l'assenza della donna e dei familiari della defunta, i ladri sono riusciti a portare via tutti gli oggetti di valore presenti in casa. La situazione di shock emotivo dovuta al lutto ha ulteriormente influito sull'umore della 55enne che non ha retto al dispiacere. I medici stanno monitorando le sue condizioni di salute ora per ora. La 55enne non risiede a Torino: era infatti arrivata in città da Leverano, in provincia di Lecce, dove risiede insieme al figlio della donna defunta. Con lui era partita per organizzare le esequie e prendersi cura dell'anziana suocera deceduta. Il marito è rimasto accanto alla donna per tutto il tempo dopo il malore e ha prolungato la sua permanenza a Torino per poter restare accanto a lei fino a quando la situazione non migliorerà.