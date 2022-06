Torino, 12enne investito da una moto all’uscita dall’ultimo giorno di scuola: è grave Intorno alle ore 13 di ieri, poco dopo il suono della campanella, davanti alla scuola media Manzoni di Torino un ragazzo di 12 anni è stato investito da un motociclista: ora è ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Davide Falcioni

Tragico incidente ieri all'ultimo giorno di scuola a San Salvario, quartiere centrale di Torino: intorno alle ore 13, poco dopo il suono della campanella, davanti alla scuola media Manzoni, in corso Massimo d’Azeglio all'angolo con corso Marconi, un ragazzo di 12 anni è stato investito da un motociclista che nell’impatto non ha subito danni e si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Trasportato con urgenza all’ospedale Regina Margherita, l'adolescente è stato intubato nel reparto di rianimazione. Il ragazzino, che avrebbe subito un forte trauma cranico, al momento è in prognosi riservata e le sue condizioni sono state giudicate gravi. Nel tardo pomeriggio è entrato in sala operatoria per un intervento neurochirurgico d'urgenza.

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate alla Polizia Municipale di Torino. Gli agenti dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente, che ha scosso l'intero quartiere che ora si è stretto attorno ai familiari del ragazzo. Al momento dello scontro erano molti i presenti davanti alla scuola, alcuni dei quali potrebbero testimoniare nei prossimi giorni affinché i vigili possano stabilire se vi siano state responsabilità da parte del motociclista o se si sia trattato di una fatalità. I vigili urbani in particolare dovranno ricostruire come mai il motociclista non si sia accorto della presenza del 12enne o se invece sia stato quest'ultimo a compiere uno spostamento azzardato verso il centro della strada. La notizia del brutto incidente nel frattempo si è diffusa tra gli amici del giovane, che stavano già festeggiando il primo giorno di vacanze senza compiti.