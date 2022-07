Tir perde carico di pomodori in strada: automobilisti si fermano per raccoglierli, intervento dei vigili L’incidente è avvenuto tra le strade del territorio di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, all’altezza di una rotatoria sulla strada provinciale.

A cura di Antonio Palma

La campagna di raccolta dei pomodori in Puglia non sembra essere iniziata nel migliore dei modi. Nelle scorse ore infatti un autoarticolato carico di casse di pomodori appena raccolti ha perso una grossa quantità del carico finendo per invadere una buona parte della sede stradale.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 20 luglio, tra le strade del territorio di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, all'altezza di una rotatoria sulla strada provinciale che collega Manduria a Francavilla Fontana.

Probabilmente per colpa del carico fissato male o forse per un manovra errata o per una combinazione di entrambe le cose, il camion ha perso una ventina di casse colme di pomodori, finite tra carreggiata e i campi che la costeggiano, così come i frutti, sparsi tra asfalto e terreno.

Leggi anche Keoule ucciso da automobilista che confonde ciclabile con strada, doveva sposarsi tra pochi giorni

La disavventura, avvenuta in tarda mattinata, intorno alle 13, fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche né per l'autista del camion dell’ortofrutta né per gli automobilisti di altri veicoli che sopraggiungevano visto che nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Proprio da gli automobilisti di passaggio però è nata una singolare scena. Come racconta Il Quotidiano di Puglia, infatti, alcuni di loro, vedendo i pomodori gettati a terra, hanno pensato di fermarsi per raccoglierli e portarli via ma sono stati prontamente fermati.

Sul posto sono accorse diverse pattuglie della polizia locale per la viabilità, in attesa che il carico di pomodori venisse rimosso, ma anche per i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità del guidatore del mezzo pesante nell'aver creato la situazione potenzialmente pericolosa per sé e gli altri. Per l'autista è scattata una sanzione amministrativa.