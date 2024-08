“Ti sparo, ammazzo te e tuo figlio”: pugni e minacce all’ex convivente, scatta il braccialetto elettronico

Il giudice per le indagini preliminari di Catania ha disposto nei confronti di un 27enne, indagato per maltrattamenti, il divieto di avvicinamento all’ex convivente e al figlio 17enne e l’uso del braccialetto elettronico. Da anni la donna era costretta a subire violenze fisiche e verbali, così come pesanti minacce di morte.