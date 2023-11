Terribile frontale a Bellaria Igea Marina: bimbo di 3 anni muore dopo una settimana di agonia Nello schianto avvenuto nella serata di sabato 11 novembre erano rimaste coinvolte due famiglie. Negato l’espianto degli organi voluto dai genitori di Giulio: la procura di Rimini sta ancora indagando.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di archivio

Non ce l’ha fatta purtroppo il piccolo Giulio P. C. G., il bimbo di tre anni rimasto gravemente ferito in un tremendo incidente frontale avvenuto sabato scorso sul lungomare Pinzon a Bellaria Igea Marina. Il cuore del bambino ha smesso di battere sabato mattina all'ospedale Bufalini di Cesena dove si trovava ricoverato praticamente da una settimana.

L'incidente era avvenuto intorno alle 23 di sabato 11 novembre quando la Lancia Delta condotta dal padre, un 51enne riminese, sulla quale viaggiava anche la madre 30enne di origini dominicane, si è scontrata in viale Pinzon contro una Skoda Karoq che proveniva dalla direzione opposta, sulla quale viaggiava un’altra coppia di coniugi con a bordo il figlio di appena un anno, fortunatamente assicurato al seggiolino di sicurezza nel sedile posteriore.

All'origine del frontale ci sarebbe l'invasione da parte di uno dei veicoli della corsia opposta.

Sul posto si erano precipitati cinque mezzi del 118 per soccorrere i feriti e trasportarli all’ospedale Bufalini di Cesena. Nessuna delle sei persone coinvolte, nell’immediatezza, sembrava in pericolo di vita nonostante l'impatto avesse completamente distrutto i mezzi coinvolti. Tuttavia una volta giunti all'ospedale di Cesena, le condizioni di Giulio si sono improvvisamente aggravate: il bambino è stato trasferimento nel reparto di Terapia intensiva pediatrica.

Oggi Giulio è morto. I genitori hanno dato il loro consenso all’espianto degli organi, ma il pm di turno ha espresso parere contrario in quanto le indagini per accertare l’esatta dinamica sono ancora in corso. Al lavoro la polizia locale di Bellaria coordinata dalla Procura di Rimini. L'obiettivo è capire anzitutto quale delle due macchine abbia invaso l’altra corsia provocando l'incidente.