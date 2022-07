Terremoto tra Lazio, Marche e Umbria: scossa di magnitudo 3.2 vicino ad Accumoli Durante la notte è stata registrata una scossa di terremoto vicino ad Accumoli (Rieti). Il sisma di magnitudo 3.2 ha fatto tremare la terra tra Lazio, Marche e Umbria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4.21 di questa notte al confine tra Lazio, Marche e Umbria. Secondo l'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità. L'epicentro invece è stato localizzato a 4 km da Accumoli (Rieti), 13 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 15 da Norcia (Perugia).

Non sono stati registrati danni a cose o persone. La zona in cui è avvenuto il sisma è la stessa che il 24 agosto del 2016 è stata teatro del violento terremoto di magnitudo 6 che causò la morte di 300 persone e il ferimento di altri 390 civili.

Altre tre scosse sono state registrate nella serata di ieri, mercoledì 13 luglio, in Emilia Romagna, nella provincia di Forlì Cesena. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione: il primo è stato di magnitudo 3.1, mentre il secondo di 2.9 e il terzo di 3.2. L'epicentro dei primi due terremoti è stato localizzato alle 20.36 nel comune di Meldola, mentre il terzo è stato registrato alle 20.52.

Sui social alcuni cittadini hanno parlato di un breve boato prima delle scosse. Oltre a Meldola, i comuni più prossimi all'epicentro sono Predappio e Bertinoro, tutti in provincia di Forlì Cesena. Interessati altri otto centri nel raggio di venti chilometri: tra questi, anche le città capoluogo.

Anche in questo caso non sono stati registrati danni a cose o persone. Tanto spavento per i cittadini che si sono poi confrontati sui social network, ma fortunatamente il sisma non ha causato altri problemi. Le scosse di terremoto registrate nelle ultime ore in Emilia Romagna e nei pressi di Accumoli sono di magnitudo considerato "leggero". Gli eventi, seppure molteplici, non hanno quindi danneggiato le strutture o causato il ferimento di civili. L'allarme è rientrato in poco tempo e i cittadini sono tornati in casa.