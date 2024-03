Terremoto oggi in provincia di Messina, scossa di magnitudo 4.4 all’alba al largo delle Isole Eolie Scossa di terremoto di magnitudo 4.4 alle 05.37 di oggi, martedì 12 marzo, al largo delle Isole Eolie, in provincia di Messina: il sisma è stato registrato dall’Ingv ad una profondità di 243 chilometri, lontano dalla costa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'epicentro del terremoto di oggi alle Eolie (Ingv).

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata oggi, martedì 12 marzo, alle ore 05:37 al largo delle Isole Eolie, di fronte Messina, a circa 10 chilometri a nord-est dalle coste di Lipari e ad una profondità di 243.3 chilometri. Lo ha comunicato l'Ingv.

Proprio per per questo, e per il fatto che l'epicentro sia stato segnalato in mare, quindi lontano dalla costa, il sisma non è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Di conseguenza non si segnalano neppure danni a cose o persone.

La scossa di questa mattina è stata preceduta da un altro terremoto nella stessa area, vicino a Lipari, registrato di magnitudo 2.0 registrato alle 02.10 e ad una profondità di 16 chilometri.

Nelle ultime 24 ore la terra ha tremato in provincia di Napoli, dove è stata registrata invece una scossa di magnitudo 3.0 con epicentro a Massa di Somma ma ad una profondità di 2.9 chilometri il che ha fatto sì che fosse avvertita distintamente dalla popolazione dai paesi Vesuviani fino ai Campi Flegrei.