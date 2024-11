video suggerito

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.9 al largo della provincia di Cosenza La scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha avuto epicentro al largo della costa Calabra nord-occidentale, in provincia di Cosenza, e lontano da zone abitate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova forte scossa di terremoto oggi in Calabria. Il sisma di magnitudo 3.9 ha avuto epicentro al largo della costa Calabra nord-occidentale, in provincia di Cosenza. Secondo i rilievi dell’Ingv, il terremoto è stato registrato nella mattinata di oggi, venerdì 15 novembre, esattamente alle ore 9.05.

Secondo quanto comunica lo stesso Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il fenomeno sismico è stato localizzato a una profondità molto elevata, l’ipocentro del terremoto infatti si trova a oltre 280 chilometri di profondità. La scossa, localizzata dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato scarsamente avvertita dalla popolazione locale sia a causa dell’elevata distanza dell’epicentro dalle zone abitate sia per la grande profondità del fenomeno.

L’epicentro del terremoto di oggi in Calabria, infatti, è stato localizzato nel Mar tirreno al largo della cittadina di Scalea, in provincia di Cosenza, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.7130, 15.5390 e dunque ben lontano dalla costa. Non vi sono comuni nel raggio di venti chilometri dall’epicentro e dunque non vi sono segnalazioni da parte dei cittadini.

Nelle ore precedenti altre due scosse di minore intensità e pari a magnitudo 2 avevano colpito sempre la Calabria e la provincia di Cosenza, ma sulla terraferma. Le due scosse nella notte tra giovedì e venerdì. La zona interessata è quella tra Cellara e Mangone, la stessa già colpita dalla serie di scosse di terremoto dell’ottobre scorso tra cui la più forte aveva avuto intensità pari a magnitudo 3.7. "

“In Calabria non c’è una singola faglia ma ce ne sono diverse. Poiché è una zona altamente pericolosa, l’attenzione deve rimanere alta fino a che non si vede che la sismicità cala e cioè che il sistema si è trovato in una situazione di equilibrio” aveva spiegato a Fanpage.it il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni.