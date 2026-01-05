Terremoto oggi a Macerata, scossa di magnitudo 3.8 sveglia i cittadini nella notte: “Boato e decine di repliche”

Intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.8 nelle prime ore di oggi, lunedì 5 gennaio, nelle Marche con epicentro a Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. Il sisma è stato registrato nella notte dai sismografi dell'Ingv alle ore 3:31 ma è stato preceduto e seguito da una lunga serie di scosse di cui almeno due superiori a magnitudo 3. Il terremoto più forte è stato distintamente avvertito dai cittadini e ha svegliato di soprassalto diversi residenti del Maceratese e delle altre province marchigiane.

Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la sequenza sismica è iniziata con una prima scossa di magnitudo 2 con epicentro sempre a Sant'Angelo in Pontano registrata esattamente alle 3: 02 di oggi con ipocentro a una profondità di 23 chilometri. La scossa è stata seguita poi da decine di repliche con lo stesso epicentro, di cui sei oltre magnitudo 2, prima del terremoto più forte di magnitudo 3.8 con epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 43.0805, 13.4098 e ad una profondità di 24 chilometri. Il sisma è stato seguito da almeno altre 10 scosse superiori a magnitudo 2.

Al momento fortunatamente non vengono segnalati danni a persone o cose ma le scosse di terremoto più forti sono state distintamente avvertite dalla popolazione con centinaia di segnalazioni dei residenti sui canali social dell'Ingv nonostante fosse piena notte . Il terremoto avvertito sia a Macerata che nelle provincie di Fermo e Ascoli Piceno. "Gran Boato, sentita e svegliati. Breve ma intensa scossa" scrivono in tanti.

Le repliche più intense sono state registrate dall'Ingv alle 3:38 con magnitudo 3.1, sempre a Sant'Angelo in Pontano, e alle 5.15 con magnitudo 3 ma con epicentro a Gualdo, sempre in provincia di Macerata. La sequenza sismica di oggi nelle Marche è proseguita fino in mattinata con l'ultimo evento di rilievo registrato finora dopo le 6.