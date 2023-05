Terremoto oggi a Catania, scossa di magnitudo 4 con epicentro a Milo: avvertita anche in provincia Una scossa di terremoto è stata registrata nei pressi di Catania nella mattinata di oggi, domenica 28 maggio, con epicentro a Milo, 7km da Catania a una profondità di 4 km. Le due scosse sono state avvertite anche in altre zone della provincia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella mattinata di oggi, domenica 28 m aggio, è stata registrata dall'Ingv una scossa di terremoto di magnitudo 4 intorno alle 6.44 con epicentro a Milo, in provincia di Catania. Inizialmente la magnitudo della scossa di terremoto aveva un valore stimato tra i 3.7 e i 4.2. Nessuna segnalazione di danni a cose o persone è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco dopo il sisma.

La profondità era di circa 4 km. La città di Catania si trova a circa 27 km a sud dall'epicentro. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni di Sant'Alfio, Zafferana Etnea e Santa Venerina fino a Giarre e Riposto. Altre piccole scosse registrate intorno alle 6.50, 6.53, 7.5 del mattino e 8.28. Tutte hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.2 e 2.8.

La scossa di magnitudo 4.0 sarebbe stata avvertita dalla popolazione ma non ha causato danni di alcun genere. I cittadini usciti in strada sono tornati in casa dopo pochi minuti.