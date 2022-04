Terremoto oggi tra Firenze e Bologna, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Firenzuola Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita oggi in Emilia Romagna, nei pressi di Bologna. L’epicentro è in Toscana, a Firenzuola, vicino Firenze.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 3.8 e 4.2 è stata avvertita alle 17.48 di oggi in Emilia Romagna. Il sisma è stato avvertito anche in provincia di Piacenza, Ravenna e Bologna. Le segnalazioni arrivano dalle zone di Imola, Faenza, Fiorenzuola e Bologna. L'epicentro sarebbe a Firenzuola, in provincia di Firenze.

Poco prima delle 18 la scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata sull'Appennino tosco-romagnolo. In base ai dati forniti dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'epicentro sarebbe a 6 km da Firenzuola. Il terremoto è avvenuto a una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata avvertita in diversi paesi a ridosso del confine tosco-romagnolo. Al momento non risultano segnalazioni di danni