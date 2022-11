Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 nel Cosentino: avvertita anche in Campania e Calabria Una scossa di terremoto ha fatto tremare la terra in Calabria. Il sisma, di magnitudo 5.1, ha avuto il suo epicentro nel Cosentino ma è stato avvertito anche in Campania e Basilicata.

A cura di Chiara Ammendola

Una scossa di terremoto ha colpito la Calabria nella serata di lunedì 31 ottobre. La terra ha tremato alle 22.43 ora italiana così come riportato dall'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e la magnitudo del terremoto è stata di 5.1.

Nello specifico il sisma è stato registrato lungo la Costa Calabra, nella zona nord occidentale della regione. L'epicentro è stato localizzato nella provincia di Cosenza, in mare poco al largo della costa tra i comuni di Scalea e San Nicola Arcella, tipicamente zone turistiche che nei mesi estivi accolgono numerosi villeggianti.

L’epicentro della scossa di terremoto in Calabria (Ingv)

Si tratta di una scossa piuttosto intensa, con magnitudo 5.1, quella che ha colpito la Calabria lunedì sera e che è stata avvertita distintamente tra la provincia di Salerno in Campania, quella di Potenza in Basilicata e quella di Cosenza in Calabria.

Al momento non sono stati riportati danni a cose o persone. Nonostante il terremoto sia stato molto forte infatti, la profondità alla quale è avvenuta la scossa, l'ipocentro, è stata di 286 chilometri sotto la superficie. È facile ipotizzare che se il terremoto non fosse stato così profondo avremmo potuto assistere a diversi danni.

Numerose le segnalazioni di cittadini spaventati che hanno composto il numero di emergenza prima di scendere in strada per timore di nuove scosse, che però non si sono registrate. Oltre alla provincia cosentina, numerose telefonate sono infatti arrivate anche da Crotone, Catanzaro e persino Reggio Calabria.