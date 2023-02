Terremoto alle Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.1 vicino Alicudi: avvertita fino a Palermo Terremoto oggi al largo delle isole Eolie: il sisma di magnitudo 4.1, con epicentro vicino Alicudi, è stato avvertito fino a Palermo.

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata questa notte alle 2:11 al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non lontano dalle isole Eolie. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 30 chilometri di profondità ed epicentro a nordovest dell'isola di Alicudi (Messina).

Stando a quanto hanno riferito gli utenti sui social network, il terremoto è stato avvertito fino a Palermo.

Al momento non si registrano danni a cose e persone ma solo tanta paura per la popolazione. Nelle ore successive, e precisamente alle 3:11, 3:33 e 6:06 altre scosse si sono registrate nella stessa zona, tutte di magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4.

Non è la prima volta che negli ultimi giorni si verificano scosse di terremoto in questa zona. Il 13 febbraio una scossa di magnitudo 2.4 è stata registrata sempre alle Eolie ma in quel caso non fu avvertita dalla popolazione.

Lo scorso 20 gennaio, nella stessa area, si era verificata un'altra scossa – di magnitudo minore, di 2.1 – al largo della Costa Siciliana tra il Messinese e l'arcipelago delle Eolie. In quel caso l'evento era stato localizzato ad una profondità di 132 chilometri.

Lo scorso 5 dicembre invece, una scossa superiore di magnitudo 4.6 fu avvertita fino a Messina: aveva causato il crollo di una porzione di un costone a Lipari, in località valle Muria.