Sono stati mesi difficili per i dipendenti della Treofan di Terni, in lotta per il loro futuro lavorativo. Quando si è trattato di dare una mano, però, nessuno si è tirato indietro. I lavoratori, specializzati nella produzione di film di polipropilene che a fine novembre hanno ricevuto le lettere di licenziamento collettivo per cessazione dell'attività, hanno raccolto quasi 900 euro per sostenere i malati e le strutture sanitarie che stanno combattendo il Covid-19. Oltre 140 famiglie hanno infatti voluto unirsi all'associazione I Pagliacci per dare il proprio contributo economico.

"I lavoratori della Treofan sono stati contattati dall'associazione I Pagliacci che voleva manifestare loro la propria vicinanza per la situazione lavorativa precaria e la propria disponibilità alle 140 famiglie in difficoltà a causa dell'incertezza del futuro della Treofan di Terni – ha spiegato Lulli – In un momento così difficile per tutta la nostra comunità a seguito della pandemia che ha colpito maggiormente le categorie della società più fragili, i lavoratori hanno chiesto di unirsi all'associazione con una raccolta fondi per sostenere chi sta soffrendo e combattendo contro la malattia". Gli operai si erano fatti avanti per capire come sostenere con un aiuto concreto le persone più colpite dal Coronavirus. Alla fine hanno raccolto quasi 900 Euro nonostante la precarietà lavorativa contro la quale combattono. Quello dei lavoratori della Treofan, per Alessandro Rossi dell'associazione I Pagliacci, è stato un gesto commovente. Con i soldi donati dai lavoratori della Treofan saranno acquistati capi di abbigliamento intimo per i malati di Covid ricoverati nell'azienda ospedaliera di Terni ma anche tanti giocattoli da regalare ai bambini ospedalizzati, soprattutto in un periodo magico per i più piccoli come quello di Natale.