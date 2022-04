Teramo, insegnante ai domiciliari per molestie su minori: avrebbe palpeggiato tre studentesse Un insegnante di una scuola superiore di Teramo è stato posto ai domiciliari con l’accusa di molestie sessuali nei confronti di tre studentesse tra i 14 e i 15 anni. Il docente le avrebbe palpeggiate durante l’orario scolastico.

A cura di Gabriella Mazzeo

I carabinieri della compagnia di Teramo hanno posto agli arresti domiciliari nella giornata di oggi martedì 5 aprile un insegnante del posto accusato di violenza sessuale e molestie su minori. Il docente lavorava in una scuola superiore di secondo grado di Teramo e, secondo quanto accertato dai carabinieri della locale compagnia, avrebbe compiuto molestie su tre minori alle quali insegnava nel periodo tra l'ottobre 2021 e il febbraio 2022. Le vittime erano alcune studentesse di età compresa tra i 14 e i 15 anni: secondo quanto appurato, l'insegnante le avrebbe palpeggiate in diverse occasioni durante l'orario scolastico.

Ad aiutare gli agenti nella conclusione delle indagini, anche la direzione scolastica, i colleghi dell'uomo attualmente ai domiciliari e gli studenti coinvolti direttamente o indirettamente che hanno ricostruito con precisione il comportamento dell'insegnante durante l'orario scolastico. Il provvedimento cautelare è volto a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato. L'uomo dovrà restare ai domiciliari presso la sua abitazione. Nel frattempo gli sono stati sottratti i dispositivi informatici al fine di approfondire le indagini per ora circoscritte al perimetro scolastico.

Ancora nessuna ulteriore informazione sul caso è stata resa nota. Non è chiaro quale materia insegnasse il docente attualmente ai domiciliari né le dinamiche delle molestie. Ulteriori indagini saranno portate avanti per definire i contorni dei fatti. Nel frattempo, gli agenti hanno sequestrato i dispositivi elettronici per nuovi approfondimenti. Di grande aiuto per il compimento degli accertamenti anche l'intero personale dell'istituto, che ha fornito alle forze dell'ordine la propria testimonianza. Anche gli studenti hanno fatto la loro parte, raccontando agli agenti la vita quotidiana con il docente.