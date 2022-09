Tentano una truffa nel casinò della nave da crociera più grande del mondo: arrestati Tre uomini sono stati arrestati a Barcellona a bordo della Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo. Stavano escogitano una truffa da decine di migliaia di euro al casinò.

Speravano di farla franca, ma non avevano fatti i conti con i sistemi di sicurezza installati a bordo della Wonder of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo. Per questo la polizia spagnola ha arrestato tre crocieristi che viaggiavano a bordo del "gigante dei mari" con l’accusa di truffa e frode al casinò.

La polizia è salita sulla nave, ormeggiata nel porto di Barcellona, lo scorso 13 agosto. Poco prima infatti la direzione del casinò e il comandante avevano denunciato un tentativo di truffa da parte di tre uomini, un cittadino francese e due britannici, che sono stati prontamente arrestati. La notizia è emersa solo nelle ultime ore.

Gli ingenui giocatori di poker hanno cercato di truffare il casinò per svariate migliaia di euro, scambiandosi le carte sotto il tavolo. La banda è stata catturata con 37mila euro in contanti proprio mentre era impegnata in una partita a poker. Il trucco era abbastanza semplice, e per questo non è passato inosservato agli addetti al controllo delle telecamere di videosorveglianza della Wonder of the Seas: i giocatori si scambiavano le carte mentre il terzo complice tentava di distrarre il mazziere.

Secondo il rapporto della polizia, due dei tre individui sedevano insieme durante la partita di poker, mentre l’altro si era accomodato all’estremità opposta del tavolo distraendo il ‘dealer’ con domande che impedivano al gioco di seguire le normali dinamiche. La polizia ha riferito che almeno uno dei tre era un recidivo. Dopo aver consultato vari database, la Guardia Civil ha stabilito che aveva precedenti di polizia negli Stati Uniti per un crimine simile.