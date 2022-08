Tenta di comprare una bambina di 8 anni per 100mila euro: arrestato un uomo di 85 anni In Florida, un uomo di 85 anni è stato arrestato dopo che ha provato a comprare una bimba di otto anni per 100mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Hellmuth Kolb (Fonte: Port Orange Police Department)

Si è avvicinato alla mamma di una bimba di otto anni e le ha offerto oltre centomila dollari per "acquistare" la piccola: l'episodio si è verificato a Port Orange, in Florida. A finire in manette è Hellmuth Kolb, un uomo di 85 anni. La notizia è stata resa nota dal dipartimento di polizia di Port Orange.

L'85enne era già stato denunciato per lo stesso reato

L'uomo avrebbe avvicinato la mamma in un negozio di alimentari, un Winn Dixie, nella giornata di giovedì 25 agosto. L'85enne, sempre in base a quanto riportato dalla polizia e dalla Wesh Tv, era in libertà vigilata. Kolb non poteva avvicinarsi ai bambini dopo che alcuni anni fa, precisamente nel 2018, aveva cercato di comprare un altro minorenne a Walmart. La polizia è stata allertata dalla mamma della piccola. La donna ha raccontato agli investigatori che pensava che l'uomo fosse solo un vecchio solitario.

L'anziano avrebbe avvicinato la mamma della bimba in un parcheggio

"Quando si è avvicinato, ha iniziato a fare commenti su quanto fosse carina", ha detto la donna. Kolb avrebbe poi detto che non ha mai potuto avere figli e che avrebbe tanto voluto averne uno. La madre della piccola ha quindi specificato che da quel momento, la conversazione ha iniziato a prendere una svolta oscura. Dopo la chiacchierata, la donna avrebbe proseguito con i suoi acquisti. L'85enne l'avrebbe avvicinata un'altra volta al parcheggio del negozio alimentare e le avrebbe proposto l'assurdo patto: "Vorrei comprarla per centomila dollari. Ero completamente scioccata". La donna ha poi ribadito la necessità che l'uomo paghi per i crimini che ha commesso.