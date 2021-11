Taranto, di ritorno dalla discoteca perdono il controllo dell’auto e cadono dal cavalcavia: 3 feriti Un’auto ha sfondato il guard rail del cavalcavia ed è precipitata sulla carreggiata sottostante. I 3 giovani feriti non sono in pericolo di vita. La vettura è caduta da 10 metri di altezza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un'auto ha sfondato nelle prime ore di questa mattina il cavalcavia sulla strada che porta a Taranto, nei pressi del porto. La vettura con a bordo tre persone ha sfondato il guard rail di protezione per cause ancora da accertare ed è precipitata sulla strada sottostante. Dopo uno spaventoso volo di 10 metri, l'auto è caduta sulla carreggiata senza ribaltarsi. Il bilancio è di tre giovani feriti. I ragazzi che si trovavano all'interno della vettura riusciranno fortunatamente a cavarsela con poco: il 118 ha infatti soccorso l'uomo e le due donne visibilmente sconvolti dall'accaduto. Ad avere la peggio la ragazza che si trovava alla guida della Ford: proprio lei avrebbe riportato ferite più serie. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'assenza di deceduti sarebbe un vero e proprio miracolo secondo quanto riferito dalle autorità che si sono presentate sul posto: la Ford è precipitata da un'altezza di almeno 10 metri prima di cadere in modo perpendicolare sulla strada sottostante. Proprio il fatto che la macchina non si sia ribaltata ha fortunatamente salvato la vita a tutti e tre i giovani a bordo. Anche la tempistica dell'incidente ha evitato conseguenze più gravi: erano pochissime, infatti, le vetture già in strada alle 6 del mattino e per questo motivo la Ford non ha intralciato la strada ad altri veicoli o investito persone sul suo cammino. Secondo le prime verifiche effettuate sul luogo dell'incidente, sembra che i ragazzi fossero di rientro da una discoteca al momento dello schianto. Alla base del sinistro stradale potrebbe quindi esserci stato un colpo di sonno o un momento di distrazione alla guida dovuto anche all'ora tarda.