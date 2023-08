Taormina, perde il controllo dell’auto mentre viaggia con la moglie: lei muore in ospedale Ha perso il controllo dell’auto mentre viaggiava con la moglie: un anziano residente a Taormina è stato ricoverato in ospedale in codice rosso insieme alla consorte di 82 anni. La donna è purtroppo deceduta in reparto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 82 anni è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo di Taormina dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, in piazza Cacciola. A perdere il controllo della vettura che ha poi causato l'incidente, sarebbe stato proprio il marito dell'anziana. Stando a quanto reso noto, l'uomo guidava la Fiat Seicento di famiglia e per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo.

La macchina è finita contro tre auto in sosta. Trasportati in codice rosso, i due coniugi sono stati ricoverati nello stesso momento. L'uomo ha riportato solo alcune fratture, mentre la donna è purtroppo deceduta a causa dei numerosi traumi. Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo e della salma che sarà sottoposta ad esame autoptico nei prossimi giorni.

