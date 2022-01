Taggia, saluta la mamma che va a lavorare ed esce di nascosto da casa: si cerca la 13enne Carlotta Ha salutato la madre che stava andando a lavorare e poi è uscita di nascosto da casa: scomparsa a Taggia, in provincia di Imperia, la 13enne Carlotta.

A cura di Gabriella Mazzeo

Carlotta Mittemperger è scomparsa nella mattinata di ieri a Taggia, un comune di 13mila abitanti in provincia di Imperia, Liguria. La ragazzina sarebbe uscita di casa senza dire niente a nessuno dopo aver salutato la madre che stava andando a lavorare. La donna, una volta rientrata a casa, non ha trovato la ragazzina ad aspettarla. La 13enne ha fatto perdere ogni sua traccia. Ad attendere sue notizie, la sorella Noemi e la mamma Simona che da ieri 3 gennaio seguono con attenzione le ricerche dei carabinieri. La ragazzina scomparsa è alta 1 metro e 65 e ha capelli lisci e occhi castani. Di corporatura media, al momento della scomparsa aveva indosso un piumino bianco e nero scarpe da ginnastica di marca Puma.

La famiglia di Carlotta ha diffuso online una sua foto per facilitare le ricerche e permettere ai residenti di segnalare eventuali avvistamenti. Non sono noti i motivi dell'allontanamento. Secondo le prime informazioni, si tende a immaginare un gesto volontario della ragazzina, ma le forze dell'ordine non escludono al momento alcuna pista. I carabinieri della compagnia di Sanremo sono al lavoro per raccogliere quante più informazioni possibili sull'adolescente e sulla sua vita. Le forze dell'ordine stanno scandagliando le abitudini della 13enne per poter formulare ipotesi sulla scomparsa e riuscire a ritrovarla nel minor tempo possibile. Grande la preoccupazione della famiglia che teme per la 13enne una notte da sola al freddo. "Mia sorella è troppo piccola per passare una nottata da sola fuori" ha spiegato la sorella Noemi, la prima a lanciare un appello per le ricerche insieme alla mamma. Chiunque abbia già visto Carlotta o sappia qualcosa di inerente alla sua scomparsa può rivolgersi al 112 per fornire le informazioni utili alla risoluzione del caso. Qualunque dettaglio può essere determinante per scrivere al più presto possibile un lieto fine per questa storia.