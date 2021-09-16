Attualità
video suggerito
video suggerito

Svolta nell’inchiesta sulla morte di Antonietta Canu: è omicidio, indagato il nipote

Ieri sul corpo di Antonietta Canu – ritrovato nelle campagne di Alghero il 4 settembre è stata eseguita l’autopsia; sarebbero emersi elementi che farebbero ipotizzare un omicidio. C’è anche un indagato.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Davide Falcioni
85 CONDIVISIONI
Immagine

Ci potrebbe essere un altro femminicidio dietro la morte di Antonietta Canu, la settantunenne di Alghero, scomparsa da casa il 13 luglio scorso, il cui cadavere è stato ritrovato il 4 settembre, in avanzato stato di decomposizione, in un terreno incolto distante poche centinaia di metri dalla sua casa nella borgata di Maristella. Ieri sul corpo della donna è stata eseguita l'autopsia dalla quale, come riferisce oggi il quotidiano La Nuova Sardegna, sarebbero emersi elementi che farebbero ipotizzare un omicidio.

C'è anche un indagato: si tratta di un 34enne assistito dall'avvocata Valentina Porcu, nominata d'ufficio. L'uomo aveva destato sospetti fin dalle prima battute dell'inchiesta, condotta dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Alghero. Il racconto fornito ai militari, in particolare, era apparso poco convincente e coerente. In particolare la sua ricostruzione delle prime fasi della scomparsa di Antonietta Canu aveva lasciato troppi interrogativi agli uomini dell'Arma, coordinati dal capitano Pietro Barrel. Ora la svolta, con l'iscrizione nel registro degli indagati stabilita dal magistrato titolare dell’inchiesta, il sostituto procuratore Enrica Angioni. L'uomo è accusato di omicidio volontario.

Il cadavere di Antonietta Canu è stato rinvenuto il 4 settembre in un appezzamento poco distante dalla sua casa, da dove era sparita nel luglio scorso. I resti della signora di 71 anni sono stati trovati tra la vegetazione della campagna nei dintorni della borgata Maristella. Il corpo giaceva in un terreno incolto e in avanzato stato di decomposizione, già quasi completamente mummificato. Il sospetto è che si trovasse lì dal giorno in è sparita nel nulla, il 13 luglio scorso, ma nessuno si è accorto della sua presenza nonostante la donna abitasse a poca distanza.

Attualità
85 CONDIVISIONI
Immagine
Ministero ordina nuove ispezioni a scuola in Emilia-Romagna per incontri con Albanese
Ispezioni a scuola per incontri con Albanese, Valditara: "Non si può insegnare agli studenti a violare leggi"
Valditara attacca le opposizioni: "Mentalità totalitaria"
Perché Valditara ha chiesto ispezioni a scuola sugli incontri con Albanese e cosa rischiano presidi e prof
Valditara annuncia un'ispezione sulle scuole dove Francesca Albanese ha parlato di Gaza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views