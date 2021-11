Sventò suicidio, Mattarella premia carabiniera Martina Pigliapoco: la sua storia raccontata a Fanpage Martina Pigliapoco, 26enne che salvò una donna dal suicidio, è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sono 33 i premiati da Mattarella.

A cura di Susanna Picone

Martina Pigliapoco, 26 anni, la carabiniera che a inizio ottobre salvò una donna dal suicidio, è tra i cittadini premiati dal presidente Sergio Mattarella. Il presidente ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia. Tra questi, appunto, la carabiniera Martina Pigliapoco “per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni”.

La carabiniera salvò una donna che voleva gettarsi da un ponte

Pigliapoco, in servizio presso la Stazione Carabinieri di San Vito di Cadore (Belluno), la mattina del 4 ottobre allertata dalla centrale operativa si precipitò nelle vicinanze di un ponte tibetano, a Perarolo, dove era stata segnalata la presenza di una donna che aveva scavalcato la ringhiera per gettarsi nel vuoto. Percorsa una parte del ponte, la carabiniera si sedette a distanza e per ore parlò con la donna. Alla fine del confronto la signora cambiò idea e abbracciò la giovane carabiniera che in una intervista a Fanpage.it raccontò l’emozione di quei momenti. “La signora continuava a ripetermi di non avvicinarmi. Ho avuto l’impressione che se fossi rimasta in piedi, avrebbe pensato che da un momento all’altro potessi lanciarmi su di lei. Ho deciso di sedermi e le ho fatto capire che ero lì per lei, ma rispettavo la sua volontà. Da quel momento sono trascorse circa tre ore e mezza sul filo del rasoio, in cui non è stato chiaro che decisione avesse preso”, le sue parole. “Ci siamo abbracciate forte e siamo scoppiate insieme in un pianto liberatorio. È stata un’emozione immensa”, aveva raccontato ancora Martina ricordando il suo intervento.

Mattarella conferisce 33 onorificenze al merito della Repubblica Italiana

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al palazzo del Quirinale il prossimo 29 novembre alle ore 11.00 e riguarderà gli insigniti del 2020 e 2021. Oltre a Martina Pigliapoco, questi gli altri cittadini premiati dal Capo dello Stato: