SuperEnalotto oggi 31 maggio, centrato il 5+1: vinti 553 mila euro Il fortunato vincitore si porta a casa 553mila euro col Superenalotto di stasera, sabato 31 maggio 2025. La schedina giocata in un bar di Nova Milanese (MB). Il montepremi sale a 11.204.304,72 euro.

A cura di Biagio Chiariello

Un fortunato giocatore del Superenalotto di oggi, sabato 31 maggio 2025, ha centrato un 5+1 da oltre mezzo milione di euro (553.085,21 per la precisione). Nell'estrazione odierna, il concorso numero 87 del Superenalotto, sono stati realizzati anche 16 ‘5′ che si portano a casa oltre 11mila euro.

La combinazione vincente del concorso di stasera è la seguente: 63 – 8 – 47 – 48 – 4 – 90. Numero Jolly: 77. Numero Superstar: 12. È stata realizzata a Nova Milanese (MB), presso il punto vendita "Bar Canzi", situato in Via Locatelli 20, tramite SCHEDINA 5 PANNELLI. L'ultimo "6" da è stato indovinato il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda ed è valso oltre 34 milioni di euro.

Il montepremi totale sale a 11.204.304,72 euro.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere una vincita al SuperEnalotto, le modalità cambiano in base all’importo guadagnato. Secondo quanto indicato da Sisal, le somme fino a 520 euro possono essere incassate in qualsiasi punto vendita abilitato. Se la giocata è stata effettuata online, l’importo viene accreditato direttamente sul conto di gioco del vincitore.

Per premi compresi tra 520 e 5.200 euro, il ritiro è possibile presso il punto vendita dove è stata convalidata la giocata oppure in un Punto Pagamento Premi. Anche in questo caso, se la giocata è online, il denaro sarà accreditato automaticamente sul conto di gioco.

Per vincite che vanno da 5.200 a 52.000 euro, è necessario prenotare un bonifico bancario, da richiedere in un Punto Pagamento Premi o presso uno degli Uffici Premi Sisal.

Infine, per cifre superiori a 52.000 euro, il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, prenotabile presso gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.