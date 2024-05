video suggerito

SuperEnalotto: centrato il 6 da 101 milioni di euro a Napoli con una schedina da soli 2 euro Centrato il sei al Superenalotto di questa sera, venerdì 10 maggio 2024: il fortunato vincitore porta a casa oltre 101 milioni di euro. La schedina vincente giocata a Napoli. L’esatta combinazione è 6 – 40 – 80 – 71 – 55 – 20 Numero Jolly: 12 Numero Superstar: 75. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Giocata vincente questa sera al SuperEnalotto, un fortunato giocatore è riuscito a indovinare il "6" nell'ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e ad incassare il jackpot da oltre 101 milioni di euro. La schedina vincente giocata a Napoli con soli 2 euro presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo 410.

Si tratta del primo sei del 2024 al SuperEnalotto. Con la vincita di questa sera sono 115 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Nel concorso numero 74 di oggi, venerdì 10 maggio 2024, è stato centrato il sei con la Combinazione vincente del SuperEnalotto: 6 – 40 – 80 – 71 – 55 – 20 Numero Jolly: 12 Numero Superstar: 75. Il fortunato vincitore si porta a casa esattamente la cifra di 101.511.953,21 euro.

Il Jackpot centrato questa sera è il ventesimo 6 realizzato in Campania nella storia del SuperEnalotto. L'ultima vincita il 16 febbraio 2023, quando in tutta la Campania vennero assegnate 14 delle 90 vincite totali in tutta Italia per il "6" da record di oltre 371 milioni di euro.

Una cifra quella del jackpot del SuperEnalotto, che aveva destato molta attenzione da parte dei giocatori avendo superato i cento milioni di euro. L’ultimo "6" centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo infatti aveva portato nelle tasche del vincitore "solo" 85,1 milioni di euro è stato. In precedenza Il 10 giugno 2023, con una schedina da solo 1 euro, il jackpot era stato vinto a Teramo con 42,5 milioni di euro. Il 25 marzo 2023, invece, su Sisal.it è stato vinto per la prima volta online il Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro. Il Jackpot più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi con il record di oltre 371 milioni di euro.

Nella stessa serata di oggi nessun 5+1 al SuperEnalotto, mentre sono stati vinti diversi premi di minore entità. Come comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al SuperEnalotto di questa sera realizzati anche sette 5 da € 18.817,93; 428 4 da € 313,84.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sitemi in base alla somma vinta. Come spiega Sisal, vincite fino a 520€ è possibile averle in un qualsiasi punto di vendita e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 €: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Vincite da 5.200 a 52.000 € sono pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. Vincite superiori a 52.000 € solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto quindi prevede che il vincitore del Jackpot di eusta sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.

Tempistiche riscossione SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto devon trascorrere 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandoti in ricevitoria, presso un Punto Pagamento Premi o presso gli Uffici di Sisal S.p.A. Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a un milione di euro come quella di questa sera