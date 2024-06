video suggerito

SuperEnalotto: centrato a Catanzaro il 5+1 da 551mila euro Centrato in provincia di Catanzaro un 5+1 al Superenalotto di questa sera, martedì 4 giugno 2024: il fortunato vincitore porta a casa più di mezzo milione di euro. Nella stessa estrazione centrati anche tre "5" che si portano a casa oltre 59mila euro.

A cura di Antonio Palma

Centrato a Catanzaro un 5+1 al Superenalotto di questa sera, martedì 4 giugno 2024. Nell'estrazione di questa sera, la prima della settimana, il fortunato vincitore del 5+1 porta a casa più di mezzo milione di euro. La cifra esatta della vincita è 551.141,37 euro. Nessun giocatore invece è riuscito a indovinare il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto numero 89 dell'anno e il jackpot continua a salire raggiungendo ora la cifra di 31,2 milioni di euro.

La combinazione vincente del SuperEnalotto del concorso di martedì 4 giugno 2024 è 75 – 4 – 28 – 41 – 61 – 18 Numero Jolly: 17; Numero Superstar: 72. L’ultimo "6" da 101 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio scorso a Napoli con una schedina da soli 2 euro.

La vincita va nel comune di Cardinale, in provincia di Catanzaro, precisamente nel punto vendita in via Provinciale 88. Da segnalare anche tre "5" da 59.353,69 ciascuno.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Come spiega Sisal, vincite fino a 520€ è possibile averle in un qualsiasi punto di vendita e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro sono pagate nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Vincite da 5.200 a 52.000 euro, invece, sono pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. Vincite superiori a 52.000 euro son riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma.

Il regolamento del SuperEnalotto quindi prevede che il vincitore del 5+1 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.