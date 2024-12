video suggerito

SuperEnalotto: centrato a Veglie il 5+1 da 627mila euro, oggi realizzati anche dieci 5 Centrato un 5+1 da oltre mezzo milione di euro al Superenalotto di oggi, martedì 24 dicembre. La schedina con la combinazione vincente è stata giocata a Veglie, in provincia di Lecce, presso una Tabaccheria in Via De Gasperi 18. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

186 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un fortunato giocatore del Superenalotto di oggi, martedì 24 dicembre 2024, ha centrato un 5+1 da oltre mezzo milione di euro. La persona che ha indovinato la combinazione vincente si aggiudica una vincita da 627.284,27 euro.

La schedina con la combinazione vincente è stata giocata a Veglie, in provincia di Lecce, presso una Tabaccheria in Via De Gasperi 18, come riporta Agipro. Nessun "6" nella prima estrazione della settimana e il jackpot sale oltre i 49,1 milioni di euro. L’ultimo "6" da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento.

Nell'estrazione odierna, il concorso numero 204 del Superenalotto, sono stati realizzati anche dieci 5 che portano a casa un montepremi da oltre 20mila euro ciascuno. La combinazione vincente del concorso di oggi, martedì 24 dicembre, del Superenalotto è 27 – 30 – 6 – 52 – 56 – 18; Numero Jolly: 83; Numero Superstar: 80.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Come spiega Sisal, vincite fino a 520 euro è possibile averle in un qualsiasi punto di vendita e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro sono pagate nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 euro, invece, sono pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma.

Il regolamento del SuperEnalotto quindi prevede che il vincitore del 5+1 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.