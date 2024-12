SuperEnalotto: centrato a Brescia il 5+1 da 583mila euro, oggi realizzati anche sette 5

video suggerito

Oggi centrato un 5+1 da oltre mezzo milione di euro al Superenalotto. La schedina con la combinazione vincente giocata a Brescia, presso la Tabaccheria Mazzacani in via Farfengo.

A cura di Antonio Palma

Estrazione del Superenalotto fortunata oggi, martedì 17 dicembre 2024. Centrato un 5+1 da oltre mezzo milione di euro. Il fortunato vincitore infatti porta a casa un premio da ben 583.993,64 euro. La schedina con la combinazione vincente è stata giocata a Brescia, presso la Tabaccheria Mazzacani in via Farfengo.

Nella stessa estrazione odierna, il concorso numero 200 del Superenalotto, realizzati anche ben sette 5 che portano a casa un montepremi di poco meno di 27mila euro ciascuno. Sempre oggi realizzati anche tre "4 Stella" che portano a casa un premio di oltre 30mila ciascuno. Oggi invece nessuno ha realizzato il sei quindi il jackpot per il prossimo concorso del Superenalotto sale ancora a quota 46,6 milioni di euro.

La combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto è 58 – 66 – 49 – 3 – 25 – 64; Numero Jolly: 46; Numero Superstar: 77. Si ricorda che l’ultima vincita milionaria risale al 15 ottobre a Riva del Garda, in provincia di Trento, quando il vincitore incassò un premio totale di circa 90 milioni di euro.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Come spiega Sisal, vincite fino a 520 euro è possibile averle in un qualsiasi punto di vendita e se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 euro sono pagate nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco. Vincite da 5.200 a 52.000 euro, invece, sono pagate con prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma.

Il regolamento del SuperEnalotto quindi prevede che il vincitore del 5+1 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.