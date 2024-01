Sul treno un passeggero speciale, cane sale da solo e si siede: “Fa colpo sulle ragazze” Protagonista della scena Roky, un cane di razza pitbull di 8 mesi che era scappato da casa sua a Portogruaro per farsi una gita nel capoluogo lagunare. L’animale infine è stato riconsegnato al proprietario che ha saputo tutto proprio grazie al passaparola social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Come un normale pendolare abituato ai soliti tragitti quotidiani in treno, un cane si è presentato in stazione, ha attraversato il sottopasso e si è presentato sul binario giusto dove infine ha preso il treno e si è seduto comodamente su uno dei posti iberi, facendo tutto il tragitto. L’insolita scena è stata immortalata sabato scorso da alcuni passeggeri su un treno regionale veneto tra Portogruaro e Venezia.

Protagonista della scena Roky, un cane di razza pitbull di 8 mesi che era scappato da casa sua per farsi una gita nel capoluogo lagunare. Un tragitto che pare sia abituato a fare periodicamente in compagnia di alcuni familiari del padrone e che sabato però ha deciso di fare completamente da solo.

“Buongiorno, sul treno regionale Portogruaro – Venezia Santa Lucia delle 8.39, nella stazione di Lison è salito questo cane, che attualmente si trova nel treno che sta continuando la corsa verso Venezia” recitava il messaggio lanciato da una passeggera che era seduta proprio di fronte al cane.

A interrompere il suo viaggio, seduto davanti al finestrino del treno, proprio gli altri passeggeri che hanno lanciato dei messaggi social con la sua foto e allertato la Polfer che poi lo ha fatto scendere e lo ha portato al canile di Mestre. L’animale infine è stato riconsegnato al proprietario che ha saputo tutto proprio grazie al passaparola social e che infine lo ha ripreso il giorno dopo.

Come ha raccontato il suo padrone, Roky sarebbe stato abituato a salire in treno per Venezia dal fratello, "anche per fare colpo sulle ragazze”. Per questo il cane sapeva bene come muoversi in stazione e sul treno e non ha dato fastidio a nessuno, godendosi il viaggio e osservando il paesaggio dal finestrino.

Il cagnolone però pare non sia nuovo a fughe solitarie. “Solitamente va dai vicini, dove combina anche qualche casino. Ne combina di ogni. Mi farà diventar pazzo” ha rivelato al Corriere del Veneto il proprietario che ora sta pensando di preparargli un box in giardino dove invece finora era libero di girare indisturbato e con un cancello che salta facilmente.