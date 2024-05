video suggerito

Stupro di gruppo nella cabina della nave da crociera: studentessa in gita denuncia tre francesi a Genova Gli arrestati, tutti maggiorenni e di nazionalità francese, sarebbero saliti a Marsiglia. La ragazza è una 19enne romana salita con la scuola a Civitavecchia. La nave è stata bloccata nel porto di Genova per consentire le prime indagini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbero attirata la loro vittima in una cabina della nave da crociera Msc Seaside sulla quale stava viaggiando, poi hanno chiuso la porta e stuprato la giovane. Questo è la ricostruzione che una 19enne romana ha fornito agli inquirenti nella denuncia nei confronti di tre cittadini francesi, già arrestati dalla polizia di frontiera al porto di Genova: devono rispondere di violenza sessuale di gruppo.

I fatti sono avvenuti sabato 18 maggio a bordo dell'imbarcazione: la giovane studentessa era in gita scolastica con la classe e si era imbarcata nel porto di Civitavecchia. I giovani, tutti maggiorenni e di nazionalità francese, sarebbero saliti a Marsiglia. Il presunto stupro si sarebbe consumato durante la navigazione tra la stessa città francese e il capoluogo ligure.

La 19enne, in stato di shock ha denunciato l'accaduto al comandante, che ha chiamato la polizia. La nave da crociera è stata quindi fatta fermare nel porto di Genova per consentire le prime indagini, tra cui l'analisi delle telecamere di videosorveglianza; è stata bloccata per 24 ore per permettere agli inquirenti di effettuare i primi accertamenti e nessuno dei circa quattromila passeggeri a bordo è stato fatto scendere.

Stando ai primi accertamenti nelle immagini delle videocamere a circuito chiuso, si vede la giovane seguire in cabina uno dei francesi ma, poco dopo, a entrare nella stessa cabina sono altri ragazzi, suoi connazionali (di cui uno minorenne).

Anche i referti medici a cui la presunta vittima è stata sottoposta all'ospedale Galliera confermano l'avvenuta violenza. Dopo i primi accertamenti la pm Silvia Saracino ha dato il via libera agli arresti.