Studente 17enne colpito con una pala in testa da un compagno durante la ricreazione a scuola L’episodio durante la ricreazione in un istituto scolastico del Cagliaritano. Secondo quanto ricostruito, a prendere la pala dal giardino della scuola durante la pausa dalle lezioni e a colpire il diciassettenne sarebbe stato un compagno di classe dell’alunno che vivrebbe però una situazione di forte disagio.

A cura di Antonio Palma

Uno studente 17enne è rimasto ferito al capo e ha avuto bisogno di cure ospedaliere e diversi punti di sutura in pronto soccorso dopo essere stato colpito in testa con una pala da un compagno di scuola durante la ricreazione fuori dall’aula di un istituto scolastico in Sardegna. L’episodio risale alla scorsa settimana quando l’adolescente è stato accompagnato d'urgenza e sanguinante al Policlinico di Cagliari dove i medici gli hanno riscontrato una vistosissima lesione alla testa.

Fortunatamente gli accertamenti clinici in ospedale hanno escluso gravi conseguenze come ad esempio un trauma cranico ma il fatto, molto grave, poteva avere conseguenze molto più serie, come ha denunciato il padre del minore al quotidiano Unione Sarda. “Per fortuna la pala è stata usata di piatto. Se fosse stata di taglio non so come sarebbe andata a finire” ha dichiarato il genitore che il giorno dopo i fatti si è presentato ai carabinieri della locale stazione per informali dei fatti ma ora sta valutando se sporgere denuncia formale.

Secondo quanto ricostruito, infatti, a prendere la pala dal giardino della scuola durante la pausa dalle lezioni e a colpire il diciassettenne sarebbe stato un compagno di classe dell’alunno che vivrebbe però una situazione di forte disagio.

La scuola dove si sono svolti i fatti, un istituto scolastico nel comune di Pula, nella città metropolitana di Cagliari, si sarebbe già mossa interessando i famigliari dell’altro ragazzo. “Noi vorremmo che la scuola prendesse provvedimenti” ha spiegato sempre il genitore del 17enne, sostenendo che l’aggressione al figlio è avvenuta senza apparente motivo e senza nessun precedente screzio tra i due ragazzi. Intanto il ragazzo colpito è in convalescenza con una prognosi di quindici giorni.