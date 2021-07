Stop grandi navi a Venezia, non passeranno più davanti San Marco. Franceschini: “Decisione storica” Dal primo agosto sarà inibito il passaggio delle grandi navi a Venezia davanti a San Marco e sul Canale della Giudecca. La decisione è giunta quest’oggi con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legge sulle grandi navi. “Decisione storica”, il commento del ministro Franceschini.

A cura di Chiara Ammendola

Dal prossimo primo agosto stop al transito delle grandi navi a Venezia, che non passeranno più davanti a San Marco e sul Canale della Giudecca. La decisione è giunta quest'oggi con l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri al decreto legge sulle grandi navi. Il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, al termine del Cdm, ha parlato di una "decisione storica".

Importante passaggio per la tutela del sistema lagunare veneziano

"L'intervento – ha sottolineato Franceschini – è divenuto improcrastinabile, almeno per quanto riguarda il Bacino di San Marco e il Canale della Giudecca, alla vigilia della quarantaquattresima sessione allargata del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco, che discuterà, tra l'altro, lo stato di conservazione del sito della città storica di Venezia e della sua laguna". Come spiegato da una successiva nota della presidenza del Consiglio dei ministri, "il decreto adottato oggi costituisce un importante passaggio per la tutela del sistema lagunare veneziano". Le navi da crociera potranno attraccare provvisoriamente a Marghera, mentre saranno previsti indennizzi e forme di sostegno per le aziende danneggiate da questa decisione.

Venezia, le navi per cui vale il divieto

Nello specifico, il decreto stabilisce il divieto di navigazione a Venezia e nelle vie marittime definite di interesse culturale e riguarda le navi con almeno una di queste caratteristiche: più di 25.000 tonnellate di stazza lorda, più di 180 metri di lunghezza, più di 35 metri di altezza e impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0,1 per cento. Le navi che non hanno le predette quattro caratteristiche, e che sono dunque considerate sostenibili, potranno continuare ad attraccare (si tratta di navi da crociera da circa 200 passeggeri).