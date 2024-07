video suggerito

Stop ai treni tra Calabria e Campania, Italia spaccata in due fino a venerdì: "Riprogrammate il viaggio" Da oggi e fino a venerdì è chiusa la tratta ferroviaria tra Vallo della Lucania e Sapri della Tirrenica Meridionale, il più importante collegamento ferroviario nord-sud tra la Sicilia, la Calabria e il resto dell'Italia. I quattro giorni di stop sono necessari per rimuovere i vagoni deragliati il 9 luglio scorso a Centola.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

"Si invitano i passeggeri a riprogrammare il viaggio", così da Trenitalia avvertono i viaggiatori che da oggi e nei prossimi giorni volessero mettersi in viaggio via treno da e per la Calabria e la Sicilia. A causa di una interruzione ferroviaria totale che andrà avanti fino a venerdì prossimo 26 luglio, infatti, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali subiranno cancellazioni ritardi e pesantissime limitazioni di percorso che di fatto spaccheranno in due l'Italia.

Tutta colpa del deragliamento di alcuni carri vuoti di un treno merci, avvenuto il 9 luglio scorso in Campania, in provincia di Salerno. Dopo due settimane di cancellazioni di treni e caos sulla tratta, dove si è proseguito a binario unico e con velocità ridotta fino a oggi, con pesantissimi disagi per i viaggiatori, gli addetti hanno deciso la chiusura totale della linea Battipaglia – Sapri, direttrice fondamentale per il collegamento nord sud in quanto snodo fondamentale di ogni treno sulla Ferrovia Tirrenica Meridionale, il più importante collegamento ferroviario nord-sud tra la Sicilia, la Calabria e il resto dell'Italia.

I quattro giorni di stop sono necessari per rimuovere i vagoni deragliati il 9 luglio scorso tra Pisciotta e Policastro, nei pressi della stazione di Centola. Un intervento che ha richiesto la sospensione totale della circolazione ferroviaria lungo tutto la tratta Battipaglia – Sapri. Nel dettaglio, come spiegano da Trenitalia, dalle ore 22:00 di lunedì 22 luglio alle ore 06:00 di venerdì 26 luglio, per lavori di ripristino dell’infrastruttura a seguito dello svio a Centola, la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra le stazioni di Vallo della Lucania e Sapri.

Alcuni treni regionali saranno soppressi. Alcuni che viaggiano verso nord si fermeranno dunque a Sapri dove ci saranno bus navetta verso Vallo della Lucania. Lo stesso per i treni verso sud che si fermeranno a Vallo della Lucania con bus che poi porteranno a Sapri. I treni a lunga percorrenza come gli Intercity subiranno la stessa sorte con limitazioni di percorso e cancellazioni. I treni Frecciarossa e Frecciargento diretti a Reggio Calabria invece si fermeranno a Battipaglia. Alcuni di loro subiranno cambio di numero con partenza da Sapri. Lo stesso per quelli in direzione opposta con stop a Sapri.

Un vero caos per chi si dovrà mettere in viaggio visto che, secondo le previsioni di Trenitalia e Rfi, solo da venerdì 26 luglio la circolazione sarà in graduale ripresa anche se i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potranno registrare ancora ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.