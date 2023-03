Stoccarda, 45enne italiano uccide due persone e dà fuoco alla loro casa Un uomo di presunta nazionalità italiana di 45 anni è stato arrestato a Stoccarda con l’accusa di aver ucciso a coltellate due persone e di aver in seguito incendiato la loro abitazione.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo di presunta nazionalità italiana di 45 anni è stato arrestato a Stoccarda con l'accusa di aver ucciso a coltellate due persone e di aver in seguito incendiato la loro abitazione. Lo riporta la stampa tedesca, spiegando che le due vittime sono un uomo e una donna rispettivamente di 32 e 53 anni: i due sono stati estratti dai soccorritori nella casa incendiata e sarebbero morte poco dopo in ospedale.

Come riferisce la Bild polizia e vigili del fuoco avrebbero condotto una vasta operazione nel quartiere di Feuerbach di Stoccarda. Secondo le prime ricostruzioni, una squadra di pompieri di ritorno da un'operazione ha notato del fumo provenire da un edificio intorno alle 14:30. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno scoperto un uomo con un coltello davanti all'ingresso dell'edificio, e hanno dato l'allarme alla polizia. Le due vittime sono state estratte dai soccorritori dalla casa incendiata ancora vive, ma sarebbero decedute in ospedale.

La polizia, riporta sempre Bild, ha spiegato che il 45enne arrestato è stato trovato in possesso di due coltelli. Nelle fasi concitate della sua cattura, gli agenti hanno esploso un colpo, ma il sospetto non è rimasto ferito. Secondo quanto affermato dal portavoce della polizia Stepahn Widmann le dinamiche del delitti non sono del tutto chiare. A condurre le indagini è la sezione anticrimine della polizia di Stoccarda. Alla domanda sull'identità del sospettato, la polizia ha al momenti risposto: "Non possiamo confermare nulla, neppure la nazionalità". Non è neanche chiaro per ora quale fosse il rapporto fra le due vittime e il fermato, ha aggiunto il portavoce.

Bramsche, anziano italiano apre il fuoco davanti a una scuola, ferito studente

Sempre ieri nella cittadina di Bramsche, in Bassa Sassonia, un uomo di 81 anni ha aperto il fuoco nei pressi di una scuola. L'anziano di origini italiane ha ferito un 16enne. Gli studenti sono stati messi al sicuro, mentre la vittima e l'81enne che ha sparato sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Le ragioni della sparatoria sono ancora ignote.