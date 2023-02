Germania, sparatoria nei pressi di una scuola elementare, 81enne italiano ferisce un 16enne Un uomo di 81 anni ha aperto il fuoco nei pressi di una scuola elementare in Germania. Un adolescente ferito. L’attentatore è stato arrestato pochi minuti dopo l’accaduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo di 81 anni avrebbe aperto il fuoco nei pressi di una scuola a Bramsche, in Bassa Sassonia. L'anziano di origini italiane ha ferito un 16enne. Gli studenti sono tutti al sicuro, mentre la vittima e l'81enne che ha aperto il fuoco sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Il tutto si è verificato intorno alle 7.30 di oggi martedì 28 febbraio.

La sparatoria è avvenuta nelle dirette vicinanze di una scuola elementare per motivi ancora sconosciuti. L'81enne è stato arrestato pochi minuti dopo l'aggressione e condotto in ospedale. A riportare la notizia è l'agenzia di stampa LaPresse che riporta le parole del portavoce della polizia del distretto di Osnabrueck. Stando a quanto reso noto, l'81enne avrebbe un cognome italiano e vive da tempo in Germania.

Secondo le prime informazioni, dopo aver ferito il 16enne, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso ferendosi. I due sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Sembra che l'uomo e l'adolescente si conoscessero e che abitassero nella stessa via di Bramsche.

In aggiornamento