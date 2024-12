video suggerito

Stellantis, si dimette l’ad Carlos Tavares: nominato comitato esecutivo presieduto da John Elkann “Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim” ha dichiarato lo stesso John Elkann dopo l’addio del Ceo del gruppo automobilistico Stellantis. “Nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti con Carlos Tavares” spiegano dall’azienda. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Tavares, si è dimesso da amministratore delegato di Stellantis. La decisione è arrivata domenica sera a sorpresa dopo un consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico che di fatto ha anticipato un cambio ai vertici che era già previsto ma solo per la fine del nuovo anno.

L'azienda, nata dalla fusione tra Fca e Psa nel 2020, ha annunciato di aver accettato le dimissioni di Carlos Tavares dalla carica di Chief Executive Officer con effetto immediato e che al suo posto sarà creato un nuovo Comitato Esecutivo ad interim presieduto da John Elkann che dovrà guidare la transizione verso un nuovo Ad.

Comitato esecutivo in attesa del nuovo Ceo

La nomina di un nuovo Ceo permanente infatti è prevista entro la prima metà del 2025, nel frattempo a guidare il gruppo sarà il nuovo comitato esecutivo. "Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di John Elkann, ha accettato le dimissioni di Carlos Tavares dalla carica di Chief Executive Officer con effetto immediato. Il processo per la nomina di un nuovo CEO permanente è già in corso, gestito da un Comitato Speciale del Consiglio, e si concluderà entro la prima metà del 2025. Nel frattempo, sarà istituito un nuovo Comitato Esecutivo presieduto da John Elkann" spiegano infatti dall'azienda.

La crisi di Stellantis e le divergenze interne

L'azienda a ottobre aveva già annunciato l'iter per trovare un successore a Tavares, che dal suo canto però aveva detto che sarebbe rimasto fino alla scadenza del suo mandato, all'inizio del 2026. I numeri critici dell'azienda, che nel terzo trimestre di quest'anno ha visto calare del 27% i ricavi, e le divergenti opinioni dell'ad sul futuro della casa automobilistica rispetto ad alcuni dirigenti, hanno però accelerato l'addio.

Nell'accettare le dimissioni di Carlos Tavares, peròn nessuna accusa dalla dirigenza di Stellantis. “Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, in aggiunta ai precedenti rilanci di PSA e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale nel settore" ha fatto sapere ad esempio in un nota lo stesso John Elkann, aggiungendo: "Intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo CEO. Insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della Società nell’interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders".

Il Senior Independent Director di Stellantis, Henri de Castries, invece ha commentato: “Il successo di Stellantis sin dalla sua creazione si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il CEO. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il Consiglio e il CEO alla decisione di oggi".