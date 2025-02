video suggerito

Spionaggio illegale contro giornalisti e società civile, il Cdr di Fanpage.it: si faccia chiarezza subito La posizione del Cdr di Fanpage.it sul caso dello spionaggio illegale al direttore Cancellato e agli attivisti della società civile.

A cura di Redazione

Il Cdr di Fanpage.it, a nome dei colleghi che lavorano nel giornale, esprime la piena e sincera solidarietà al direttore Francesco Cancellato, spiato illegalmente attraverso lo spyware di Paragon. Al tempo stesso, ritiene gravissima l'analoga attività illegale di spionaggio nei confronti di attivisti della società civile, come quelli di Mediterranea Saving Humans.

Spiare un giornalista è illegale. Costruire una rete di spionaggio contro attivisti e giornalisti è un pericolo per l'ordine democratico del nostro Paese e per l’Europa. Chiediamo alle istituzioni e alle autorità italiane ed europee di fare piena luce sull’accaduto, a garanzia delle libertà democratiche del nostro Paese.

Vogliamo ringraziare i tanti colleghi e colleghe ed i Cdr di altre testate che in questi giorni hanno espresso pubblicamente la loro solidarietà alle persone colpite da questa attività di spionaggio illegale ed al nostro giornale.

Viviamo in un periodo storico, nel quale il mondo del giornalismo è sottoposto ad attacchi senza precedenti nei tempi recenti, dove il diritto al dissenso, tutelato dalle garanzie costituzionali, è fortemente compresso.

La difesa della Democrazia passa per la tutela delle libertà di informazione, di associazione e per il diritto al dissenso. Senza questi elementi fondanti della nostra Costituzione, ci troveremmo davanti ad una svolta autoritaria intollerabile.

Accanto a quello che è accaduto al nostro Direttore, al nostro giornale e agli esponenti della società civile, non possiamo non ricordare i continui, violenti e sistematici attacchi a tantissimi colleghe e colleghi, testate, programmi Tv, messi continuamente sotto accusa e colpiti da propaganda infamante. Noi non chineremo la testa, e saremo al fianco di chi non la chinerà.

Il Comitato di Redazione di Fanpage.it

Pierluigi Frattasi, Antonio Musella, Luigi Scarano