Ha spinto via il nipotino che stava attraversando la strada con lui sulle strisce pedonali per salvarlo da quello che stava per accadere. Non ha però potuto pensare a se stesso e la Fiat Punto che stava arrivando lo ha travolto in pieno in mezzo alla strada. Il tutto è avvenuto in corso Giambone, a Torino, all'altezza dell'incrocio con corso Corsica. Il nonno è stato soccorso subito e trasportato nell'immediato in ambulanza all'ospedale Cto, con la speranza che le sue condizioni di saluto non si aggravassero ulteriormente.

Le condizioni di salute

Fortunatamente, il nonno eroe non sarebbe in gravi condizioni di salute e tutto fa pensare che possa lasciare l'ospedale presto per ricongiungersi a quel nipotino che ha salvato senza pensarci un attimo. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia locale che ha iniziato gli accertamenti del caso. Il nipotino, del quale non si sa l'età, non è rimasto ferito e non è stato sfiorato dal terribile incidente che invece ha convolto suo nonno. Il piccolo è potuto tornare a casa dalla famiglia illeso, ma resta grande apprensione nella comunità per quanto successo al vecchietto.

Anche i familiari restano in attesa di riabbracciare il nonno-eroe che per ora non ha potuto rilasciare dichiarazioni su quanto avvenuto, ma che non ha esitato neppure un attimo a mettere in salvo il nipote, mostrando riflessi prontissimi e un grande senso di umanità. Nulla per il momento si sa sul conducente della Fiat che avrebbe investito l'anziano sulle strisce pedonali nell'incidente che avrebbe potuto avere un epilogo tragico rispetto a quello registrato fortunatamente in queste ore. Dell'anziano si sa solo che le sue condizioni di salute non sono attualmente preoccupanti, ma nulla si sa sulla diagnosi fatta dai medici dopo il ricovero in ospedale tempestivo dopo i soccorsi arrivati subito sul posto.